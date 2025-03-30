В Украину отправятся европейские военные группы: готовятся к размещению "сил успокоения"

Коалиция желающих. / © Associated Press

Реклама

В ближайшие недели в Украину прибудут военные группы из европейских стран, чтобы оценить возможности размещения международных сил , которые в будущем могут сыграть ключевую роль в защите украинских территорий после завершения активной фазы войны.

Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщают дипломатические источники, Франция и Великобритания выступают инициаторами создания так называемой коалиции желающих – формирования, которое сможет обеспечить безопасность украинских городов, стратегических объектов, а также поддерживать ВСУ материально и проводить подготовку личного состава. По замыслу такие силы не будут разворачиваться на линии фронта, но могут стать стабилизирующим фактором в послевоенный период.

Реклама

Европейские военные планировщики должны определить как количество потенциального контингента, так и места его возможного размещения. Также, по словам двух западных дипломатов, внимание смещается на возможности воздушного и морского присутствия – в частности патрулирование неба и Черного моря.

"Предложения поступают по всем направлениям: от логистики и командования - до воздушного и морского развертывания", - отметил премьер Великобритании Кир Стармер.

В то же время, конкретные обязательства со стороны других европейских стран пока не прозвучали. Скепсис вызывает неопределенность позиции США – союзники не уверены, что Вашингтон будет поддерживать подобную инициативу в случае агрессивных действий со стороны России. Часть стран заявила, что не будет направлять свои силы без четких гарантий вмешательства Соединенных Штатов в случае нападения на миротворцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон признает это, но настаивает:

"Мы не можем сказать, что если американцы не присоединятся к нам, то мы ничего не сделаем. Я хочу, чтобы американцы были на нашей стороне. Но мы должны быть готовы к ситуации, в которой они, возможно, не присоединятся".

Администрация Дональда Трампа пока не дала четкого ответа. Европейские дипломаты признают, что из команды Трампа поступают противоречивые сигналы даже во время конфиденциальных переговоров. Его представитель Стив Виткофф, участвующий в диалоге с Москвой, назвал идею развертывания "сил сдерживания" слишком "упрощенной".

Несмотря на это, французская сторона настаивает: США не исключают своего участия в такой миссии и дискуссии продолжаются "в полной гармонии с американскими партнерами".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в течение недели в Украине состоится срочная встреча представителей генштабов стран, которые войдут в так называемую коалицию желающих .