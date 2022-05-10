В Украину пойдет топливо через румынский и польские порты: цены стабилизируют на уровне 40 грн

В Украину пойдет топливо через румынский и польские порты: цены стабилизируют на уровне 40 грн

Вскоре очереди на автозаправочных станциях должны снизиться, а цены стабилизироваться в результате контроля государства.

Бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр, а дизель не должен стоить больше 43 гривен. Об этом сообщают в команде первой вице-премьера Юлии Свириденко.

В польской столице украинская делегация приняла участие в форуме по топливной тематике с участием правительства Польши и операторов топливного рынка этой страны. Уже в этом месяце импорт нефтепродуктов из Польши по железной дороге увеличится с 60 тысяч тонн в месяц до 200 тысяч тонн.

Также интенсифицируются поставки топлива через румынский и польские порты – речь идет о сырье из США и Скандинавии.

В правительстве Украины призывают граждан не паниковать, не пытаться каждый раз залить полный бак, помнить, что горючее крайне необходимо вооруженным силам и экстренным службам. В кабмине напоминают, ключевой нефтеперерабатывающий завод страны – Кременчугский, разрушенный в результате российской агрессии.

«Нам сегодня удалось изобрести некоторые логистические пути, где-то порты пошли навстречу и будут делать круглосуточно работу, где-то вторую смену, чтобы ресурс доставлялся в Украину. Просто хотим успокоить всех украинцев – топливо есть, будет, не нужно паниковать», – отмечают чиновники.

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