В Украину пойдет значительный поток оружия из США: сенатор Грэм о поворотном моменте в войне

Сенатор-республиканец Линдси Грэм / © Associated Press

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал в ближайшие дни «рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защититься».

Об этом сообщает CBS News.

Грэм заявил, что не хочет опережать президента Трампа, который анонсировал на завтра «большое заявление» по России, но призвал следить за новостями об арестованных активах РФ.

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Политик уверен, что близится поворотный момент по вторжению России в Украину. Сенатор напомнил, что в течение месяцев Трамп пытался заманить Путина за стол мирных переговоров. Но российские атаки против Украины усиливались, а не уменьшались.

«Он оставил дверь открытой по отношению к России. Эта дверь вот-вот закроется. Президент Трамп имеет кувалду, чтобы атаковать экономику Путина и все страны, которые поддерживают военную машину Путина. Китай, Индия и Бразилия покупают нефть, нефтепродукты и другие товары в России. Это деньги, которые Путин использует для войны. И этот пакет Конгресса, который мы рассматриваем, даст президенту Трампа возможность ввести 500% тарифы на любую страну, которая помогает России и поддерживает военную машину Путина», — говорит Грэм.

Сенатор заявил, что ужесточение санкций — единственный способ привести Путина к столу переговоров, «потому что он бандит и понимает только силу».

Политик считает, что один из самых больших просчетов Путина — это намерение играть с Трампом.

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Снабжение оружия

«Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине. Путин рассчитал, что мы устанем, и Европа тоже», — подчеркнул сенатор Грэм.

Политик уверен, что Путин совершил огромную ошибку. Ведь НАТО больше и сильнее, и Запад как никогда стремится не допустить, чтобы он силой захватил Украину.

«Время абсолютно критическое. Президент Зеленский был стойким и твердым, но его людей убивают бомбами и беспилотниками. Детей похищают. Нам действительно нужно выразить силу Соединенных Штатов, потому что только сила может заставить Путина сесть за стол переговоров», — подытожил Линдси Грэм.

Ранее сенаторы-республиканцы заявили, что в этом месяце будут приняты закон о санкциях против России, который инициировал Линдси Грэм.

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