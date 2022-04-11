В Украину прибыли французские жандармы: чем они будут заниматься в Киевской области

Свою работу в Киевской области они начнут 12 апреля.
В Украине французские жандармы будут расследовать убийства Кремля. Они приступят к установлению деталей преступлений оккупантов в Киевской области.
Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"С гордостью встречаем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским побратимам в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция – первая, кто оказывает такую помощь", – подчеркнул Этьен де Понсен.
Свою работу в Киевской области они начнут 12 апреля.
Напомним, что суд передал арестованную яхту Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.
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