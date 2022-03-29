В Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ: будет решаться вопрос ядерной безопасности

Рафаэль Гросси проведет встречи по предоставлению срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для переговоров с чиновниками по запланированному предоставлению МАГАТЭ срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины и предотвращения риска аварии.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Целью его визита является начало оперативной поддержки безопасности и безопасности ядерных объектов Украины. Такой шаг предполагает отправку экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты АЭС.

Во время визита генеральный директор МАГАТЭ посетит одну из атомных электростанций Украины.

"Военный конфликт ставит под беспрецедентную опасность украинские атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами. Мы должны принять срочные меры, чтобы убедиться, что они могут продолжать работать безопасно, а также уменьшить риск ядерной аварии, которая может оказать серьезное влияние на здоровье и окружающую среду как в Украине, так и за ее пределами», – сказал Гросси.

Just crossed the border in #Ukraine to start @IAEAorg 's mission to ensure the safety and security of the country's nuclear facilities. Мы должны действовать теперь, чтобы помочь представить угрозу nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 29 марта 2022

Напомним, российские оккупанты, после начала войны в Украине, захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС вместе с персоналом станций.

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