В Украину прибыл глава штаба вооруженных сил Франции

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ознакомил коллегу с ситуацией на фронте и провел содержательные переговоры.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с прибывшим в Украину начальником объединенного штаба Вооруженных сил Франции, генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом Залужный сообщил у себя на странице в Telegram.

"Был рад впервые приветствовать в Украине начальника объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора", — отметил Залужный.

Главнокомандующий ознакомил своего коллегу с ситуацией на фронте и провел содержательные переговоры, в ходе которых Залужный отдельно остановился на вопросе о артиллерийских снарядах и других боеприпасах.

Кроме того, Залужный и Бюркар обсудили вопросы поставок Украине средств противовоздушной борьбы и истребителей F-16.

Стороны договорились продолжать диалог и сотрудничество вооруженных сил Украины и Франции. Также украинская сторона пообещала поделиться своим опытом ведения войны против российских захватчиков.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что Россия уже осенью может вернуться к тактике массированных ракетных ударов по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине помощи в размере одного миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки ВСУ.

Читайте также: