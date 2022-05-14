В Украину прибыла делегация Сената США и лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая встретил в Киеве делегацию Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчелл Макконнелл.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.
По его словам, двухпартийная поддержка Украины со стороны Конгресса США и американского народа – это мощный сигнал.
“Спасибо за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что в Мининфраструктуре подсчитали ущерб от уничтоженной россиянами гражданской инфраструктуры Украины.
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