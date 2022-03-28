В Украину прибыла медицинская помощь из Франции

В Украину прибыла медицинская помощь из Франции

В Украину прибыл гуманитарный груз медицинского назначения.

Из Франции в Украину прибыл гуманитарный груз медицинского назначения. Помощь была направлена в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток".

Об этом сообщает командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

В этот раз помощь получили Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве и Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

Груз состоит из дезинфицирующих средств, лекарств, медицинских расходников, перевязочных материалов, а также средств гигиены.

За период работы проект охватил своей деятельностью 55 медицинских учреждений, подавляющее число которых находится вблизи районов боевых действий. В медучреждения было передано более 215 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения.

Напомним, в Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь.

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