В Украину прибыла медицинская помощь из Франции

В Украину прибыл гуманитарный груз медицинского назначения.
Из Франции в Украину прибыл гуманитарный груз медицинского назначения. Помощь была направлена в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток".
Об этом сообщает командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
В этот раз помощь получили Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве и Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.
Груз состоит из дезинфицирующих средств, лекарств, медицинских расходников, перевязочных материалов, а также средств гигиены.
За период работы проект охватил своей деятельностью 55 медицинских учреждений, подавляющее число которых находится вблизи районов боевых действий. В медучреждения было передано более 215 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения.
Напомним, в Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь.
Читайте также: