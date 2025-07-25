ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
797
Время на прочтение
1 мин

В Украину прибыла первая батарея ЗРК Patriot, обещанная Трампом — The Telegraph

В Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Patriot

Patriot / © Getty Images

Первая батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, обещанная в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа, уже поступила в Украину.

Об этом пишет The Telegraph.

Согласно информации издания, 13 июля Трамп объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 10 миллиардов долларов. Уже к концу той недели благодаря договоренностям между США и Германией в Украину прибыли ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики.

«Это первая из обещанных поставок, которая должна усилить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне массированных российских обстрелов», — отмечают журналисты.

Напомним, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал немедленно передать Украине 10 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Перед разговором с Зеленским Трамп общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который попросил разморозить передачу ракет-перехватчиков Киеву и заявил о готовности закупить у США дополнительные батареи Patriot для Украины.

Пентагон заявил, что по указанию Трампа направит в Украину дополнительное «оборонительное вооружение».

Накануне Зеленский заявил, что Украине нужно 10 Patriot для защиты городов от вражеских атак.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
797
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie