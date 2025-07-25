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В Украину прибыла первая батарея ЗРК Patriot, обещанная Трампом — The Telegraph
В Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.
Первая батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, обещанная в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа, уже поступила в Украину.
Об этом пишет The Telegraph.
Согласно информации издания, 13 июля Трамп объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 10 миллиардов долларов. Уже к концу той недели благодаря договоренностям между США и Германией в Украину прибыли ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики.
«Это первая из обещанных поставок, которая должна усилить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне массированных российских обстрелов», — отмечают журналисты.
Напомним, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал немедленно передать Украине 10 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.
Перед разговором с Зеленским Трамп общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который попросил разморозить передачу ракет-перехватчиков Киеву и заявил о готовности закупить у США дополнительные батареи Patriot для Украины.
Пентагон заявил, что по указанию Трампа направит в Украину дополнительное «оборонительное вооружение».
Накануне Зеленский заявил, что Украине нужно 10 Patriot для защиты городов от вражеских атак.