В Украину прибыла первая батарея ЗРК Patriot, обещанная Трампом — The Telegraph

Patriot / © Getty Images

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Первая батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, обещанная в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа, уже поступила в Украину.

Об этом пишет The Telegraph.

Согласно информации издания, 13 июля Трамп объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 10 миллиардов долларов. Уже к концу той недели благодаря договоренностям между США и Германией в Украину прибыли ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики.

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«Это первая из обещанных поставок, которая должна усилить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне массированных российских обстрелов», — отмечают журналисты.

Напомним, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал немедленно передать Украине 10 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Перед разговором с Зеленским Трамп общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который попросил разморозить передачу ракет-перехватчиков Киеву и заявил о готовности закупить у США дополнительные батареи Patriot для Украины.

Пентагон заявил, что по указанию Трампа направит в Украину дополнительное «оборонительное вооружение».

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Накануне Зеленский заявил, что Украине нужно 10 Patriot для защиты городов от вражеских атак.