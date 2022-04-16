В Украину прибыли профессиональные иностранные пожарные и спасатели: на каких направлениях они будут задействованы

Вместе с украинскими коллегами они будут заниматься разбором завалов.
В Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Иностранные специалисты будут предоставлять помощь своим украинским коллегам, которые ликвидируют последствия “русского мира” в деоккупированных украинских городах и поселках.
"С сегодняшнего дня они начали работы в населенном пункте Бородянка Киевской области", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в Александрии Кировоградской области в результате попадания ракеты по инфраструктуре аэродрома есть погибшие и травмированные.
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