В Украину прибыли профессиональные иностранные пожарные и спасатели: на каких направлениях они будут задействованы

В Украину прибыли профессиональные иностранные пожарные и спасатели: на каких направлениях они будут задействованы

Вместе с украинскими коллегами они будут заниматься разбором завалов.

В Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Иностранные специалисты будут предоставлять помощь своим украинским коллегам, которые ликвидируют последствия “русского мира” в деоккупированных украинских городах и поселках.

"С сегодняшнего дня они начали работы в населенном пункте Бородянка Киевской области", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Александрии Кировоградской области в результате попадания ракеты по инфраструктуре аэродрома есть погибшие и травмированные.

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