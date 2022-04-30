В Украину приехали нейрохирурги из США для сверхсложных операций

Помогать Украине приехали два нейрохирурга из Соединенных Штатов, которые не испугались войны и взрывов.

Вместе со своими украинскими коллегами берутся за сверхсложные случаи и оперируют даже во время воздушной тревоги, говорится в ТСН.

Американских нейрохирургов встретил их товарищ из Ирпеня, пластун Иван Пукиш на пешем переходе на украинско-польской границе. Отсюда медики спешат в детскую больницу – оперировать.

Из Украины его бабушка с дедушкой и жена, рассказывает Люк Томич. В 2014 году они основали семейный фонд «Вместе для Украины». Рядом с украинскими врачами прооперировали уже около сотни детей, не останавливаются и сейчас.

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«Нельзя сказать, что все здесь совсем безопасно, война идет, я знаю уже несколько раз были взрывы здесь во Львове, просто было важно сейчас приехать и показать, что мы с вами», — говорит Люк.

«У меня есть друзья в Украине и волнуюсь за них. Я четыре года провел с американскими военными в Афганистане. Я знаю, что такое бомбардировка и их последствия. И то, что вражеские войска убивают гражданских, бомбят больницы – это ужасно», – добавляет колега Джонатан Форбс.

Американских врачей ждет 16-летняя Ира. У нее редкая болезнь сосудов, из-за которой слабеют мышцы и иногда девушка не может даже ходить. Так что девочке нужна операция. «Сложное и редкое вмешательство. Я видел, как их выполняют несколько раз, но не имел возможности самостоятельного выполнения», — говорит заведующий отделением детской нейрохирургии Михаил Ловга.

Тем временем сына Виктории из Хмельнитчины уже оперируют. Два года назад, говорит женщина, заметила изменения в его поведении. «Шатание такое, подтанцовки, какие-то движения повторялись», — рассказывает женщина.

Выяснилось, что в голове парня сразу три опухоли и сейчас удаляют самую большую. Операция длится 12 часов, сложно было даже добраться до опухоли, рассказывают врачи. «Около расположены очень критически важные структуры, место, где у нас сходятся нервы, управляющие глазами, близко и ствол головного мозга, повреждение которого вообще является критическим», — объясняют медики.

Операция проходит успешно и мальчик уже приходит в себя.

За этот приезд украинские и американские нейрохирурги провели три сложных вмешательства. Сейчас планируют следующий визит и надеются, что он будет уже в мирной Украине.

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