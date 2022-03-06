В Украину противостоять РФ отправляются более 16 тыс. иностранных добровольцев, в том числе и американские ветераны

В Украину противостоять РФ отправляются более 16 тыс. иностранных добровольцев, в том числе и американские ветераны

Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Три тысячи американских добровольцев готовы воевать против России в Украине в составе международного батальона.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.

Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Всего в Украину отправляется более 16 тысяч иностранных добровольцев. В числе первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля. Около полутора сотен добровольцев из Соединенного Королевства уже решили воевать на стороне Украины. О своем намерении вступить в ряды интернационального легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.