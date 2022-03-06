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В Украину противостоять РФ отправляются более 16 тыс. иностранных добровольцев, в том числе и американские ветераны

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В Украину противостоять РФ отправляются более 16 тыс. иностранных добровольцев, в том числе и американские ветераны

AFP

Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Три тысячи американских добровольцев готовы воевать против России в Украине в составе международного батальона.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.

Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Всего в Украину отправляется более 16 тысяч иностранных добровольцев. В числе первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля. Около полутора сотен добровольцев из Соединенного Королевства уже решили воевать на стороне Украины. О своем намерении вступить в ряды интернационального легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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