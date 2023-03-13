В Украину пытались завезти 37 млн гривен, похищенных с оккупированных территорий: СБУ раскрыла детали

Украинские правоохранители заблокировали транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, похищенных на временно оккупированной территории нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, пятеро участников незаконной схемы пытались ввезти в Украину наличными 37 млн гривен. Пересечь они хотели пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть примотали себе к телу.

По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины. В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства. Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе. По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что правоохранители изучают версию, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

Напомним, что спецподразделение Kraken уничтожило две башни наблюдения в России, мешавшие Силам обороны.

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