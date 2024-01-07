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В Украину рекой принесло "сюрприз" из России — подробности от ГПСУ (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Украину рекой принесло "сюрприз" из России — подробности от ГПСУ (видео)

Понтонный мост на Черниговщине, который принес рекой из России/Фото: скриншот

На Десне "засекли" крупногабаритный плывущий из РФ объект.

В Черниговской области украинские пограничники заметили очень большой объект на реке Десна, плывущий с территории России.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

За подозрительным объектом наблюдали пограничники, пока он не остановился возле берега на территории Украины – это был понтонный мост.

"Пограничники обнаружили крупногабаритный плавучий объект… Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", — говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, саперы выяснили, что "обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет".

Напомним, РФ перекинула в Севастополь свой новейший десантный корабль – подробности, фото.

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Дата публикации
Просмотры
1512
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