В Украину следует самолет с энергетическим оборудованием от США на почти $13 млн – Reuters

Еще два самолета с энергооборудованием вылетят из Соединенных Штатов на этой неделе.

С военной базы США в Украину следует самолет с энергетическим оборудованием на сумму около $13 млн.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Это первый транш помощи США в размере $53 млн, который был объявлен в конце ноября.

Еще два самолета с оборудованием вылетят из Соединенных Штатов на этой неделе.

С октября Россия осуществляет широкомасштабные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, что является умышленной кампанией с целью нанести ущерб гражданскому населению.

"Россия намеренно пытается заморозить украинцев до смерти. Так что наша цель — помочь Украине защититься от умышленных атак РФ на гражданскую энергетическую инфраструктуру, чтобы это не стало гуманитарной катастрофой", — заявил в комментарии Reuters высокопоставленный чиновник США.

Массированные ракетные атаки России по критической инфраструктуре Украины

В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что после восьми ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

В Украине определили приоритетные группы по получению электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

В "Укрэнерго" рассказали, что смогут приобрести часть необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн. евро, который будет дополнен грантом правительства Нидерландов.

На днях стало известно, что в Украину везут трансформаторы и генераторы от Азербайджана.

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