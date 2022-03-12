В Украину стекаются иностранцы и украинцы, которые едут помочь побеждать в войне против россиян

В Украину стекаются иностранцы и украинцы, которые едут помочь побеждать в войне против россиян

За время войны в Украину уже вернулось 150 тысяч украинских работников.

Все больше иностранцев едет в Украину, чтобы стать в ряды международного легиона. География широка – Польша, Болгария, Франция, Германия, Великобритания, США. И это далеко не весь список стран.

Об этом говорится в ТСН.

На пропуске Краковец с одной стороны очередь из женщин и детей, с другой – преимущественно мужчины. Двое из Болгарии едут защищать Украину от россиян. «В Соединенных Штатах Америки я был в школе офицеров и стоял на военном учете, поэтому у меня есть опыт», — говорит Борислав.

.«Я столяр, но занимался стрельбой с детства. Поэтому, я надеюсь, мы сможем помочь», – говорит Дмитрий.

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А еще 72-летний француз – чемпион по мотокроссу, преодолел 2 тысячи километров на своем мотоцикле, чтобы приехать к нам. Слева на байке – флаг Франции, справа – Украина. Что тут делать еще не знает, но хочет хоть быть полезным, говорит его коллега из Польши. Я тоже мотоциклист и встретил его здесь сегодня. У него очень красивая жизнь, но он все оставил и чем-нибудь едет поддержать Украину. Его пример невероятный и это то, что нужно от всей Европы вместе поддержать Украину», — говорит мужчина.

Сам Каддафи везет нашим военным помощь. Он тоже бросил работу и хобби – волонтерит и бодрствует по ночам. Показывает багажник – весь упакован снаряжением для украинских военных. «Мы собрали 5 тысяч евро за 24 часа, за вчера. И все куплено за эти деньги у меня в машине. Думаю, если каждый будет делать такие вещи, мы поборем этих мерзавцев и остановим Путина», — говорит мужчина.

Возвращаются и украинские работники. «Я русскоязычный, никто меня не притесняет, я еду в ВСУ защищать от этих российских подонков», – говорит мужчина.

Александр из Кривого Рога, а Роман – из Киева, оба дальнобойщика. «Этот флаг прошел со мной в Луганской области, проезжал со мной всю Европу и снова со мной возвращается домой, будем наших москаликов давить, эти гости, которых мы никогда не ждали», — рассказывает Роман.

Роман воевал в 2014 году в 24 бригаде имени короля Даниила. Сейчас его жена с 9-летним сыном в Киеве, а старший - уже на войне.

«Моя жена сейчас на Закарпатье, она мне говорила, может ехать в Польшу, а я ей говорю, что нет, едем в Украину, будем защищать», — добавляет Александр.

За время войны в Украину уже вернулось 150 тысяч украинских работников. А еще сотни иностранцев, желающих в международный легион. С такой помощью Украина однозначно победит.