В Украину уже вернулось 60% беженцев: в МВД объяснили, почему люди не остаются за границей

В Украину уже вернулось 60% беженцев: в МВД объяснили, почему люди не остаются за границей

В МВД рассказали о возвращении украинцев из-за границы, куда они уехали из-за нападения РФ 24 февраля.

По состоянию на 30 мая 60% всего количества украинских беженцев уже вернулись на Родину. И эта цифра, полагают в МВД, будет расти.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов в Telegram.

"7,6 миллионов украинцев вынужденно выехали из страны с начала полномасштабной войны, из-за наступления российских кафиров и постоянной угрозы обстрелов. Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн, то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти", — написал Андрусов.

По его словам, условия жизни за границей очень редко хороши. В большинстве случаев украинцам приходится снимать дорогое жилье или жить в условном спортзале. Кроме того, трудно найти квалифицированную работу, поскольку нужно знать язык, причем на профессиональном уровне.

"Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения", — пояснил он.

Напомним, в Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты, сотни людей уже потеряли их.

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