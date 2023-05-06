В Украину в рамках обмена вернулся участник героических "вертолетных" миссий на "Азовсталь"

В субботу, 6 мая, Украина провела с РФ очередной обмен пленными. В рамках обмена среди 45 военных удалось обменять участника легендарной "вертолетной" миссии Главного управления разведки МО по эвакуации раненых из "Азовстали".

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Освободили, в частности, участника уже легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали". Эвакуационный вертолет, в котором он находился, был сбит, но воин сумел выжить. Трудно раненному, ему угрожали так называемым "судом". Теперь военнослужащий пройдет курс лечения и реабилитации", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что многие из освобожденных военнослужащих имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. В Украине им предоставят всю необходимую помощь, они пройдут реабилитацию и получат все социальные выплаты и денежное обеспечение.

Из российского плена также вернулась молодая пара, которая поженилась на "Азовстале", а также медик, до этого проведший в плену оккупантов более двух лет после Широкинской операции (2015 г.).

"Дышит воздухом воли также ветеран афганской войны, 56-летний главный сержант, получивший ранение на Майдане, прошел АТО, ООС и отражал полномасштабную агрессию рашистского врага", — сообщили в Координационном штабе.

Напомним, пастор из "Азовстали", которого 7 месяцев считали погибшим в Оленовке, случайно нашелся.

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