В Украину начали возвращаться женщины с детьми из-за границы, верят в скорую победу

К горячим точкам не спешат, но будут оставаться в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за границы вернулись более полумиллиона украинцев. Преимущественно это мужчины, решившие защищать свою Родину. Но в последние дни все больше возвращаются домой и женщины с детьми, которые бежали из-под обстрелов.

Об этом говорится в ТСН.

Лукерия и Оксана двоюродные сестры из Коростеня. После того как оккупанты 6 марта обстреляли жилой район их города собрали вещи, пятерых детей и уехали в Польшу. Там было бесплатное жилье и волонтерская помощь, но через три недели решили возвращаться домой. Воспользовались пешим переходом.

«Уже получше, спокойнее стало. Хотим домой, там родные наши, там дом, очень много людей наших осталось, мы хотим домой», — говорит одна из женщин.

«Мам родные, там все, муж, мама, брат, все, им тоже нужно помогать. Дома есть дома, Украина – это наш дом», — добавляет другая.

В автобусе Перемышль-Львов Юля с девятилетним сыном возвращаются в Николаев. Женщина говорит, что это было ее решение, родные настаивали оставаться еще. «Все там, батики, муж служит, решили домой. Сказали уже меньше стреляют, все спокойнее, все начинает работать, рынки, школа, будем учиться дома», — говорит Юлия.

Женщина с сыном жила в Катовице, хотела найти работу, но не вишло, а за жилье приходилось платить.

«С 24 февраля на территорию Украины вернулось почти 237 тысяч граждан, это и граждане, проживавшие и проживавшие за границей, также мы наблюдаем возвращение граждан, выехавших из Украины, когда было введено военное положение. В среднем в пунктах пропуска на Львовщине в сутки пересекает границу 8-9 тысяч граждан», — отмечают пограничники.

А в поезде Перемышль-Одесса среди двух сотен пассажиров Елена из Харькова. Говорит убегала из-под обстрелов, чтобы сохранить жизнь двум сынишкам. В Польше ее принимали очень хорошо. «Все безотказны, сочувствуют войне. Хорошие люди, понимают нашу ситуацию. Пришло время возвращаться, ну не в Харьков, а в более безопасное место. Дома все равно лучше, детям тоже папа нужен, без этого никак и тяжело одной с 2 детьми маленьким», — говорит Елена.

Почему украинцы покидают мирную Европу и возвращаются в Украину

В Днепр возвращают сестры Алина и Людмила. В Польше пробыли всего полторы недели, хотя хозяин жилья предлагал оставлять еще сестры поблагодарили и уехали. «Дом наш там в Украине и возвращаемся домой. Родственники меня сейчас отговаривали, чтобы я не возвращались, они даже не знают, что я возвращаюсь», – говорит жительница Днепра Людмила.

Возвращающиеся домой верят в близкую победу, говорят сначала отпразднуют, а потом будут отстраивать то, что уничтожил враг.

Читайте также:

В Луцк переехало 15 тысяч переселенцев, людей пытаются бесплатно накормить в социальных столовых

Пока окружение Путина лжет ему по поводу ситуации, США согласовывают с Украиной новые поставки оборонного оружия

1,5 миллиарда долларов недополучила Украина только от отсутствия экспорта сельскохозяйственной продукции