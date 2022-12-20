В Украину вернули подростка, которого оккупанты принудительно депортировали – он жил в приемной семье в РФ

Парень вернулся в Украину спустя почти восемь месяцев после принудительного вывоза.

В понедельник, 19 декабря, в Украину вернули 16-летнего подростка Сергея, которого оккупанты незаконно депортировали на территорию России после 24 февраля. Там он жил в приемной семье.

Об истории возвращения парня в Украину рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как рассказал Лубинец, Сергей жил вблизи Мариуполя в Донецкой области, незадолго до войны потерял родителей, однако имеет сестру. После захвата российскими оккупантами родного населенного пункта, его и многих других детей вывезли в Донецк, а затем в Россию.

Судьбу Сергея и других депортированных украинских детей решила детский омбудсман Российской Федерации Мария Львова-Белова, приезжавшая для "милого общения" с детьми на камеру пропагандистских СМИ.

Известно, что семья, в которой пришлось жить парню, имела троих собственных детей и уже одного усыновленного. С новой "семьей" Сергей не разговаривал.

"Я просто учился в колледже, разговаривал с друзьями, с которыми там познакомился", – рассказал парень, осваивавший там направление автомеханики.

Отношение к нему не было жестоким, однако он хотел вернуться на родину, поэтому написал в один из чат-ботов и получил ответ на призыв о помощи. По словам Сергея, он был очень рад пересечь границу с Украиной.

"Я поражен целеустремленностью юного украинца и его непреодолимым желанием вернуться домой. Это пример того, что есть в украинцах – наша несокрушимость и настойчивость. Его история это история борьбы за то, чтобы быть свободным, жить свободно и рядом со свободными людьми! Украина продолжает бороться за таких целеустремленных детей, которые вырастут ее достойными гражданами", — подчеркнул Лубинец.

Депортация украинцев в Россию

С начала полномасштабной войны России против Украины примерно 2,8 млн. украинцев были вынуждены или принудительно депортированы на территорию РФ.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что депортируя детей в РФ, оккупанты пытаются частично разрешить демографическую ситуацию и вырастить поколения украинцев, которых убедят или заставят считать себя россиянами.

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты хотят незаконно вывезти более 10 тысяч детей из Луганщины в РФ под видом "медпомощи".

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