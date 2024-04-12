После идентификации тела защитников передадут семьям для достойного захоронения.

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 99 павших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В частности, удалось репатриировать 77 тел воевавших на Донецком направлении защитников, 20 павших воинов из Запорожского направления и двух защитников Украины из Харьковского направления.

"Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины. Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Далее представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Напомним, по данным Координационного штаба, по состоянию на октябрь 2023 года с начала полномасштабного вторжения удалось репатриировать тела не менее 1900 украинских военных.

В Украине работает Единый реестр пропавших без вести лиц. Туда попадают все данные о разыскиваемых военнослужащих.

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