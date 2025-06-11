В Украину вернули тела еще 1212 погибших украинских бойцов (фото)

Украина вернула тела защитников / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Реклама

В рамках проведенных репатриационных мероприятий в Украинувернули тела 1212 павших Героев, погибших, защищая наше государство от российской агрессии.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Среди погибших воинов - защитники, которые погибли в боях на территории Курской области, Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожской области и Херсонщины. Их удалось вернуть благодаря слаженной работе ряда государственных структур и международных партнеров.

Реклама

К организации возвращения тел присоединились:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Объединенный центр при СБУ

Вооруженные Силы Украины

Министерство внутренних дел Украины

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах

ГСЧС Украины

другие учреждения Сектора безопасности и обороны Украины

Сейчас продолжается процедура идентификации погибших. Следователи МВД совместно с экспертами работают над установлением личностей павших защитников в максимально короткие сроки.

Напомним, обмен телами погибших Защитников Украины состоялся в рамках последних договоренностей между делегациями Украины и России в Стамбуле. Перед этим, 9 и 10 июня, состоялись два этапа обмена военнопленными: сначала вернули молодых пленных в возрасте до 25 лет, а на следующий день - тяжелораненых и больных военнослужащих.

Первые договоренности были достигнуты во время переговоров 16 мая, когда стороны согласовали формат обмена "тысяча на тысячу". Этот обмен прошел в три этапа с 23 по 25 мая.

Реклама

Всего с марта 2022 года в рамках обменов было освобождено 5757 украинцев, еще 536 - возвращены вне официальных обменов.