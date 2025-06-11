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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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В Украину вернули тела еще 1212 погибших украинских бойцов (фото)

Правоохранители и судебно-медицинские эксперты должны установить личности погибших.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Украина вернула тела защитников

Украина вернула тела защитников / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В рамках проведенных репатриационных мероприятий в Украинувернули тела 1212 павших Героев, погибших, защищая наше государство от российской агрессии.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Среди погибших воинов - защитники, которые погибли в боях на территории Курской области, Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожской области и Херсонщины. Их удалось вернуть благодаря слаженной работе ряда государственных структур и международных партнеров.

К организации возвращения тел присоединились:

  • Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

  • Объединенный центр при СБУ

  • Вооруженные Силы Украины

  • Министерство внутренних дел Украины

  • Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

  • Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах

  • ГСЧС Украины

  • другие учреждения Сектора безопасности и обороны Украины

Сейчас продолжается процедура идентификации погибших. Следователи МВД совместно с экспертами работают над установлением личностей павших защитников в максимально короткие сроки.

Напомним, обмен телами погибших Защитников Украины состоялся в рамках последних договоренностей между делегациями Украины и России в Стамбуле. Перед этим, 9 и 10 июня, состоялись два этапа обмена военнопленными: сначала вернули молодых пленных в возрасте до 25 лет, а на следующий день - тяжелораненых и больных военнослужащих.

Первые договоренности были достигнуты во время переговоров 16 мая, когда стороны согласовали формат обмена "тысяча на тысячу". Этот обмен прошел в три этапа с 23 по 25 мая.

Всего с марта 2022 года в рамках обменов было освобождено 5757 украинцев, еще 536 - возвращены вне официальных обменов.

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Дата публикации
Количество просмотров
778
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