В Украину вернули тела еще 42 погибших Героев — Минреинтеграции

В Минреинтеграции отметили, что процесс переговоров сложен и продолжителен, но уверяют, что вернут всех.

Во вторник, 27 декабря, в Украину вернули тела 42 защитников, отдавших свои жизни за свободную страну.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, пытаемся его ускорять. Понимаем каждую семью, которая ожидает возвращения и чествования защитников. Вернем всех", — прокомментировал уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

В общей сложности Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 павших защитников.

В ведомстве напоминают, работает горячая линия по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Также о пропавшем человеке можно сообщить лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные отправляйте сообщения в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

Известные украинцы отдали свои жизни за страну

Во вторник, 27 декабря, стало известно, что под Бахмутом на войне погиб звукорежиссер Илья Грабар, родом из Днепровщины. Много лет жил и работал в Киеве.

Также во время боя под Бахмутом в конце ноября погиб артист балета Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Кроме того, в ноябре Донецкой области погиб известный блоггер, гид-краевед и исследователь Киева Сергей Миронов. С первых дней войны автор исторического блога Vanishing Kyiv мужественно защищал наше государство в рядах ВСУ.

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