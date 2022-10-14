В Украину возвращаются отремонтированные в Литве артиллерийские установки "PzH 2000" (фото)

Министр обороны Литвы пожелал украинским защитникам удачи в работе с отремонтированными САУ.
Самоходные артиллерийские установки "PzH 2000" возвращаются в Украину после ремонта в Литве.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас в Twitter.
"Отремонтированные в Литве "PzH 2000" возвращаются на поле боя в Украине. Удачи", — написал он.
PzH2000 repaired в Lithuania является превращенной в battlefield в Украине. Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) октябрь 14, 2022
Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил 12 октября о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.
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