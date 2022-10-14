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В Украину возвращаются отремонтированные в Литве артиллерийские установки "PzH 2000" (фото)

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В Украину возвращаются отремонтированные в Литве артиллерийские установки "PzH 2000" (фото)

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Министр обороны Литвы пожелал украинским защитникам удачи в работе с отремонтированными САУ.

Самоходные артиллерийские установки "PzH 2000" возвращаются в Украину после ремонта в Литве.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас в Twitter.

"Отремонтированные в Литве "PzH 2000" возвращаются на поле боя в Украине. Удачи", — написал он.

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил 12 октября о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.

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