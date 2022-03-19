В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек

Пассажиропоток на границе за последние три дня уменьшился.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины.

В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 317 тысяч граждан.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

За сутки 18 марта государственную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 69 тысяч человек и почти 13 тысяч транспортных средств.

За прошедшие сутки из Украины выбыли более 50 тысяч человек. Более 32 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

Также за прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Напомним, в Украине снова заработала миграционная служба.

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