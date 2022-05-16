В Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа ПДЧ: глава посольства США объяснила, как это возможно

В Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа ПДЧ: глава посольства США объяснила, как это возможно

Украина может вступить в Альянс без этапа Плана действий по членству.

План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО. Но этот механизм позволяет государству-кандидату достичь требований, однако если страна уже отвечает всем требованиям – ПДЧ становится ненужным.

Об этом заявила глава посольства США в Украине Кристина Квин в интервью "Европейской правде".

"США – лишь один из 30 членов Альянса, поэтому могу говорить только об американской позиции. Мы продолжаем поддерживать политику открытых дверей для всех "государств-аспирантов", включая Украину, если она будет стремиться присоединиться к Альянсу", — сказала Квин.

Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то, по ее словам, План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО.

"А значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой. ПДЧ – это механизм, позволяющий государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям – то ПДЧ становится ненужным. Потому как Украина, да и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований", — пояснила Кристина Квин.

Напомним, в НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине.

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