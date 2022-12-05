В "Укрэнерго" подтвердили попадание вражеских ракет в объекты энергетики

В понедельник, 5 декабря, Россия в очередной раз совершила массированную ракетную атаку по Украине, повредив объекты критической инфраструктуры.

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, что в результате атаки есть попадания в объекты энергосистемы.

"Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме.

Массированная атака России

Российские захватчики 5 декабря совершили еще одну массированную ракетную атаку по городам Украины.

В результате в Сумской области применили экстренное аварийное отключение электроэнергии для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины.

Одесса осталась без водоснабжения – все насосные станции обесточены из-за ракетных обстрелов оккупантов.

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