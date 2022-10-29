В "Укрэнерго" предупредили, что сегодня возможны отключения электроэнергии в вечернее время

В субботу утром, 29 октября, диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял команду для аварийных отключений потребителей.
НЭК "Укрэнерго" предупреждает граждан, что 29 октября в часы, на которые приходится пик вечернего потребления электроэнергии, могут применяться вынужденные отключения.
Сейчас также завершается работа над упорядочением графиков отключений потребителей, которые придется применять в дальнейшем. Уже в ближайшее время появится информация, какими будут дальнейшие графики ограничения потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"Впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения. Ведь вечером, возвращаясь домой, мы включаем свет и разные электроприборы, увеличивая нагрузку на сети больше, чем в утреннее время. Поэтому призываем всех сознательно снизить пользование мощными электроприборами особенно вечером с 17:00 до 23:00. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", — напоминает компания.
В Укрэнерго также рассказали, что утром, 29 октября, диспетчерский центр не предоставлял команду для аварийных отключений потребителей.
"Теплая погода и выходной день способствовали тому, что утром украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни. Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем в пятницу, а его верхняя точка — чуть позже, что замедлило рост потребления. Эти две вещи вместе предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей", — говорится в сообщении.
Аварийные отключения электроэнергии
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