В "Укрэнерго" рассказали, когда в Украине улучшится ситуация с электричеством и будет ли "блекаут"

Сложнее всего сейчас в Киевской и Харьковской областях.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.

Об этом он сказал в понедельник, 7 ноября, в эфире телемарафона.

Кудрицкий отметил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киевской и Харьковской областях. Именно поэтому в этих регионах приходится применять плановые и аварийные отключения.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что они работают над тем, чтобы улучшить ситуацию в северных областях Украины.

"Надо потерпеть несколько дней для того, чтобы ощутимые облегчения были для потребителей, чтобы графики отключений стали более комфортными. Думаю, что на этой неделе еще придется поработать энергетикам и надеюсь, что при отсутствии ракетных обстрелов мы сможем улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах нашей страны", — объяснил Владимир Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что энергетики будут делать все возможное, чтобы не допустить "блэкауту" в Украине, однако такой сценарий возможен, поскольку россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому многие украинские населенные пункты остались без электроснабжения.

Последний раз оккупанты массированно обстреляли Украину 31 октября. Тогда захватчики выпустили по Украине 55 крылатых ракет. Из них 45 удалось сбить.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что если не будет массированных ракетных обстрелов, то энергетики через 2-3 недели смогут стабилизировать ситуацию с электричеством.

Однако украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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