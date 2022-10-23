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В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с возобновлением света после ударов РФ

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В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с возобновлением света после ударов РФ

Фото: pixabay.com

Украинцев настойчиво призывают уменьшать потребление электроэнергии, чтобы специалисты могли восстановить поврежденные оккупантами энергообъекты.

После массированного ракетного удара РФ 22 октября специалисты "Укрэнерго" уже возобновили питание Хмельницкой области. Продолжаются работы еще в нескольких регионах.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Сейчас продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей. В общей сложности после ракетных обстрелов по всей стране ремонтируют инфраструктуру 70 ремонтных бригад "Укрэнерго".

"Мы искренне благодарим всех украинцев, которые сегодня сознательно уменьшают потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Энергетикам сейчас особенно нужна ваша поддержка, чтобы иметь время для возобновления работы" поврежденных рашистами энергообъектов. Поэтому просим вас бережно относиться к потреблению электроэнергии в течение всего дня", — сказано в сообщении.

Граждан призывают не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, а пользоваться стиральными машинами, бойлерами, кондиционерами и обогревателями ночью.

"Уменьшая потребление электроэнергии вы вносите такой же вклад в нашу Победу, как и помогая донатами ВСУ. Таким образом, вы вместе с нами спасаете энергосистему Украины", — добавляют в пресс-службе.

Напомним, 23 октября с 12 часов началось ограничение энергоснабжения у потребителей Киева, Киевской области, Черниговщины, Черкасщины и Житомирщины. Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах.

Масштабная атака объектов энергетики Украины

Утром 22 октября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.

В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

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