В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с возобновлением света после ударов РФ

После массированного ракетного удара РФ 22 октября специалисты "Укрэнерго" уже возобновили питание Хмельницкой области. Продолжаются работы еще в нескольких регионах.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Сейчас продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей. В общей сложности после ракетных обстрелов по всей стране ремонтируют инфраструктуру 70 ремонтных бригад "Укрэнерго".

Также читайте Россия ударами по энергетическим объектам пытается заставить Украину больше вкладываться в защиту и отвлечься от контрнаступления — ISW

"Мы искренне благодарим всех украинцев, которые сегодня сознательно уменьшают потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Энергетикам сейчас особенно нужна ваша поддержка, чтобы иметь время для возобновления работы" поврежденных рашистами энергообъектов. Поэтому просим вас бережно относиться к потреблению электроэнергии в течение всего дня", — сказано в сообщении.

Граждан призывают не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, а пользоваться стиральными машинами, бойлерами, кондиционерами и обогревателями ночью.

"Уменьшая потребление электроэнергии вы вносите такой же вклад в нашу Победу, как и помогая донатами ВСУ. Таким образом, вы вместе с нами спасаете энергосистему Украины", — добавляют в пресс-службе.

Напомним, 23 октября с 12 часов началось ограничение энергоснабжения у потребителей Киева, Киевской области, Черниговщины, Черкасщины и Житомирщины. Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах.

Масштабная атака объектов энергетики Украины

Утром 22 октября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.

В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Читайте также: