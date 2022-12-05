В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом и предупредили о сложном отопительном сезоне

В понедельник, 5 декабря, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как отмечает компания, в течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений.

Однако к утру понедельника, диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране.

В компании также напомнили, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго.

"Впереди у всех нас непростой отопительный сезон. В результате российских ракетных ударов энергосистема страны потерпела существенные поражения. Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго и компаний-производителей круглосуточно работают на восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", — говорится в сообщении.

Экстренные отключения света в Украине

Россия 23 ноября нанесла массированный ракетный удар, в частности, атаковав объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии.

В воскресенье, 4 декабря, в КГГА рассказали, что в столице ситуация со светом понемногу стабилизируется, Киев в скором времени может вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

Также, по словам мэра Виталия Кличко, в случае блекаута метрополитен Киева не будет перевозить пассажиров, а работать, как укрытие и пункт, где люди смогут помочь своим телефонам.

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