В "Укрэнерго" сообщили, почему с утра ввели аварийные отключения электроэнергии

В нескольких областях вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии. Причина – обстрелы со стороны РФ.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Какие регионы пострадали от обстрелов РФ

В результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи данных. Утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.

"Пожалуйста, не включайте несколько электроприборов одновременно, когда свет включается после временного обесточивания!", — отметили в компании.

Также просят бережливо относиться к потреблению электроэнергии с 7:00 до 22:00.

Ранее речь шла о том, что в Украине нет оснований для отключения света по графикам. Они могут начать действовать только в случае, если температура воздуха будет ниже -10 градусов и будет держаться таковой в течение недели или двух.

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