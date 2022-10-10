В "Укрзализныце" предупредили о задержке пассажирских поездов: детали

Железнодорожники работают над восстановлением инфраструктуры, чтобы сократить отставание поездов от графика.

Около 20 пассажирских поездов задерживаются из-за повреждений критических объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации компании, три поезда задерживаются до часа, 17 – более чем на час.

По графику следуют 18 пассажирских поездов.

В компании также предупредили, что время задержки поездов может изменяться.

Напомним, в Киеве и области на два часа отключат энергоснабжение.

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