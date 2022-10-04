В "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов из-за ракетного удара по Харькову

Ракетный удар по Харькову обесточил железнодорожную сеть.
В результате ночного удара оккупантов по Харькову частично обесточена железнодорожная сеть, есть минимальные задержки поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Ночью враг в очередной раз атаковал мирный Харьков. В результате ракетного удара имеем обесточивание нашей сети, однако задержки поездов – минимальные, рейс №164 Киев – Харьков прибыл в Харьков с задержкой в 9 минут, а следующий поезд №725 Харьков – Киев отправится по графику в 8:28", — говорится в сообщении.
Пригородное сообщение по региону происходит по всем направлениям, однако возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут.
Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, в ночь на 4 октября Харьков потерпел ракетный удар. Российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.
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