В "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов из-за ракетного удара по Харькову

В результате ночного удара оккупантов по Харькову частично обесточена железнодорожная сеть, есть минимальные задержки поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Ночью враг в очередной раз атаковал мирный Харьков. В результате ракетного удара имеем обесточивание нашей сети, однако задержки поездов – минимальные, рейс №164 Киев – Харьков прибыл в Харьков с задержкой в 9 минут, а следующий поезд №725 Харьков – Киев отправится по графику в 8:28", — говорится в сообщении.

Пригородное сообщение по региону происходит по всем направлениям, однако возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут.

Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 4 октября Харьков потерпел ракетный удар. Российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

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