В "Укрзализныце" рассказали, как украинцам передвигаться поездами в Польше

В "Укрзализныце" рассказали, как украинцам передвигаться поездами в Польше

Поезда из Украины прибывают на перрон №5. Там украинские пассажиры могут получить помощь от волонтеров, еду и воду.

После прохождения паспортного контроля украинцы могут получить помощь волонтеров и работников железной дороги в польском городе Перемышле.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезда из Украины прибывают на перрон №5. Там украинские пассажиры могут получить помощь от волонтеров, еду и воду.

"Из Перемышля ежедневно отправляется несколько поездов в разные города Польши: Варшаву, Краков, Познань, Катовице и т.д. Ежедневно около 21:30 отправляется поезд RegioJet в Прагу. Эти дополнительные поезда отсутствуют в расписании и на табло в вокзале. Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзале и при необходимости спрашивать волонтеров, которые помогут сориентироваться в ближайших рейсах. Платить за билет не нужно: проезд для граждан Украины бесплатный на всех польских поездах", — подчеркнули в «Укрзалізниці».

Если же пассажир хочет воспользоваться поездом “Интерсити”, билет ему необходимо получить с регистрацией в кассе на вокзале. Для этого достаточно показать украинский паспорт. Для получения регионального билета на поезд никаких дополнительных документов не нужно.

"Поезда, которые возвращаются во Львов из Перемышля, тоже берут пассажиров. Проезд ими также бесплатный: пассажиры могут пройти в международный терминал у пятого перрона, пройти паспортный контроль и подождать следующего поезда. "Укрзализниця" просит пассажиров сохранять спокойствие, быть вежливыми и помогать другим пассажирам. Рейсы осуществляются регулярно, поэтому все желающие смогут получить помощь и добраться до пункта своего назначения в безопасности", — отметили в компании.