В "Укрзализныце" рассказали, как долго ждать поезда, двигающиеся с опозданием

14 поездов в Украине двигаются с задержкой до 30 минут. Еще 24 рейса задерживаются до более часа.

В Украине поезда двигаются с задержкой. 14 рейсов опаздывают на 30 минут, еще 24 — на более чем час.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Как стало известно, киевский железнодорожный вокзал готовится для приема пассажиров. Там сейчас проводятся последние работы по открытию.

"В партнерстве с World Central Kitchen уже кормим пассажиров на Киевском вокзале: пассажиры всех рейсов, которые прибудут сегодня после комендантского часа, смогут остаться на ночь на вокзале. Запасы чая и еды уже обновлены Мы остаемся на связи и готовы консультировать пассажиров по всем вопросам через контактный центр "Укрзализныци" по номеру 0800 503 111, в чат-ботах и на наших официальных страницах в соцсетях”, — отметили в "Укрзализныци".

Напомним, что Зеленский договорился с Макроном об усилении помощи в закрытии украинского неба.

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