Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В "Укрзализныце" рассказали, как долго ждать поезда, двигающиеся с опозданием

Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В "Укрзализныце" рассказали, как долго ждать поезда, двигающиеся с опозданием

Фото: Associated Press

14 поездов в Украине двигаются с задержкой до 30 минут. Еще 24 рейса задерживаются до более часа.

В Украине поезда двигаются с задержкой. 14 рейсов опаздывают на 30 минут, еще 24 — на более чем час.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как стало известно, киевский железнодорожный вокзал готовится для приема пассажиров. Там сейчас проводятся последние работы по открытию.

"В партнерстве с World Central Kitchen уже кормим пассажиров на Киевском вокзале: пассажиры всех рейсов, которые прибудут сегодня после комендантского часа, смогут остаться на ночь на вокзале. Запасы чая и еды уже обновлены Мы остаемся на связи и готовы консультировать пассажиров по всем вопросам через контактный центр "Укрзализныци" по номеру 0800 503 111, в чат-ботах и на наших официальных страницах в соцсетях”, — отметили в "Укрзализныци".

Напомним, что Зеленский договорился с Макроном об усилении помощи в закрытии украинского неба.

Читайте также:

Зеленский: Террор против населения является отказом России от переговоров

Зеленский: Террор против населения является отказом России от переговоров

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация