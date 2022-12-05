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В "Укрзализныце" сообщили, как будут курсировать поезда в случае атаки РФ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
970
Время на прочтение
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В "Укрзализныце" сообщили, как будут курсировать поезда в случае атаки РФ

Фото: Associated Press

Из-за обесточения сейчас задерживаются в пути 2 поезда.

Поезда "Укрзализныци" несмотря на масштабную воздушную тревогу, объявленную днем 5 декабря из-за активности вражеской авиации, продолжают движение, резервные локомотивы находятся в готовности на случай возможного обесточивания.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Посадка и высадка продолжается через подземные переходы. Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, смогут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.

Сейчас из-за временных обесточений есть несколько задержек:

  • №712 Киев-Краматорск — 1 час.
  • №111 Киев-Изюм — 1 час. 33 мин.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждал, что оккупанты могут применить несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской ПВО. Российские стратегические бомбардировщики уже вылетели и первая волна ракет уже запущена.

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Дата публикации
Просмотры
970
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