В "Укрзализныце" сообщили, сколько задерживается поездов после обстрелов РФ

"Укрзализныця" продолжает движение по стране, несмотря на очередную утреннюю воздушную тревогу почти по всей территории.

Утром 11 октября привычным графиком двигаются 40 поездов "Укрзализныци", более двух десятков рейсов задерживаются от 30 минут и более.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании уточнили, что пригородные рейсы во всех регионах Украины курсируют, напряжение в контактной сети возобновлено. Также по графику курсирует киевская кольцевая электричка.

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"По состоянию на 8:30 привычным графиком двигаются 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса — задерживаются на время от 30 минут и больше. Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров", – сказано в сообщении.

Следить за задержками рейсов можно на сайте УЗ по этой ссылке, в чат-ботах Укрзализныци в разделе "онлайн-табло" и в приложении.

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика и ускорить прибытие на станции назначения. Укрзализныця остается на связи для пассажиров по всем вопросам через наш контактный центр по номеру 0800 503 111, в чат-боте и наших официальных соцсетях", – добавили в компании.

Напомним, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак назвал ракетные удары РФ по Украине личным решением Путина.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов предупредил, что ракетные удары по Киеву и другим городам в ближайшие дни могут повториться, но не в таком количестве, как утром 10 октября. По его словам, цель РФ – убить как можно больше людей.

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