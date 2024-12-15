В Ульяновске взорвали железнодорожное полотно (видео)

В ГУР рассказали об очередном ударе по логистике агрессора.

В российском Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно.

Об этом сообщает ГУР и публикует видео взрыва.

"14 декабря 2024 года в Ульяновске в России взрыв разрушил железнодорожное полотно – военная логистика оккупационной армии РФ испытала очередное осложнение", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел в Железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", — отметили в ГУР.

В Ульяновске взорвали железнодорожное полотно

В ГУР напомнили, что 13 декабря в городе Краснодар пожар вывел из строя три локомотива, а 11 декабря в Брянске сгорело два магистральных тепловоза государства-агрессора.

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