В Умани от ранений в результате падения сбитой ракеты скончался один человек

После попадания осколков сбитой российской ракеты вблизи Умани в Черкасской области, один человек скончался в больнице.

В результате падения остатков сбитой ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали. Однако травмы одного человека оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"К сожалению, в больнице умер один из пострадавших из-за ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось – полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким!" – написал Табурец.

По его словам, состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.

Напомним, в Уманском районе 8 августа во время воздушной тревоги силы ПВО сбили российскую ракету.

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