В Умани СБУ нашла тех, кто поджигал военные авто (фото)

Подростки искали "быстрый заработок" в интернете, им грозит до 8 лет тюрьмы.

В Умани СБУ задержала двух подростков, которые за деньги поджигавших автомобили военных по заказу российских агентов.

Об этом сообщило Управление СБ Украины в Черкасской области.

Они действовали в паре, предварительно подготовив легковоспламеняющуюся смесь. После обнаружения потенциальных целей на местах парковки военных авто, молодые люди снимали их и отправляли видео на согласование «заказчику». "Действовали преимущественно в паре, предварительно подготовив легковоспламеняющуюся смесь. После обнаружения потенциальных целей, на местах парковки военных авто, злоумышленники снимали их и отправляли на согласование «заказчику», говорится в сообщении.

Сообщается, что после этого поджигали автомобили и снимали процесс на видео для «отчета» перед российским куратором. В течение суток злоумышленники сожгли два военных автомобиля — внедорожник и минивэн украинских защитников в городе Умань.

Напомним, что СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Украине. Они устанавливали скрытые видеокамеры возле стратегических объектов в Украине, чтобы наблюдать последствия атак и корректировать новые удары.