В Умани снова вспыхнул пожар на месте попадания российской ракеты (фото)

В Умани, который на днях обстреляли российские оккупанты и разрушили там жилой дом, снова вспыхнул пожар в многоэтажке.
В Умани снова вспыхнул пожар в многоэтажке, разрушенный российскими кафирами.
Об этом пишет "Суспільне".
Как отмечается, около 08:30 29 апреля во время разбора завалов снова вспыхнул пожар. Спасатели в это время продолжают операцию по ликвидации последствий.
По словам самих пожарных, огонь вспыхнул, потому что его раздул ветер.
Напомним, что по состоянию на утро субботы, количество пострадавших: 23 погибших — в том числе четверо детей. Травмы разной степени тяжести получили 18 человек.
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