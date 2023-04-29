В Умани снова вспыхнул пожар на месте попадания российской ракеты (фото)

В Умани, который на днях обстреляли российские оккупанты и разрушили там жилой дом, снова вспыхнул пожар в многоэтажке.

В Умани снова вспыхнул пожар в многоэтажке, разрушенный российскими кафирами.

Об этом пишет "Суспільне".

Как отмечается, около 08:30 29 апреля во время разбора завалов снова вспыхнул пожар. Спасатели в это время продолжают операцию по ликвидации последствий.

По словам самих пожарных, огонь вспыхнул, потому что его раздул ветер.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, количество пострадавших: 23 погибших — в том числе четверо детей. Травмы разной степени тяжести получили 18 человек.

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