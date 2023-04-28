В Умани выросло количество жертв в результате ракетной атаки

Армия РФ ночью в ночь на 28 апреля нанесла массированный ракетный удар по Украине.

В результате ракетной атаки по Умани 28 апреля число погибших возросло до 20 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасщины.

Там добавили, что поисковые работы продолжаются.

Напомним, российские кафиры в ночь на 28 апреля нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы раздавались в Николаеве, Умани, Днепре и Киеве.

В Сеть попало видео с жительницей разбомбленного дома в первые минуты по прилету. Женщина со следами крови на теле показала разрушение в квартире, где были выбиты окна, повсюду лежали обломки стекла. Она показала детскую комнату, там тоже выбиты окна и разбросаны разбитые стекла.

О ракетной атаке на Умань в ночь на 28 апреля рассказал местный житель Николай, сравнивший вражеские удары с началом войны.

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