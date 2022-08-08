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В Уманском районе сбили ракету оккупантов: ее обломки повредили гражданскую инфраструктуру, есть раненные

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В Уманском районе сбили ракету оккупантов: ее обломки повредили гражданскую инфраструктуру, есть раненные

Иллюстрация / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В Уманском районе сегодня, 8 августа, во время воздушной тревоги сработала ПВО.

В Уманском районе утром вторника силы ПВО сбили российскую ракету.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По данным властей, в результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.

"На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС. В очередной раз подчеркиваем необходимость реагирования на воздушные тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром во время тревоги ПВО сбила крылатую ракету и над Одесской областью. Ее россияне запустили с подлодки.

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