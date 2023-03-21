В УПЦ МП запретили вход в пещеры и мощи Киево-Печерской лавры

Доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии.

С 21 марта монахам и верующим запретили вход в Киево-Печерскую лавру.

Об этом сообщила Украинская православная церковь Московского патриархата.

Отмечается, что также прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских.

"20 марта 2023 года от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей" (именно так представители Минкульта и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни.

Как стало известно, глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что комиссия работает с 20 марта, дата окончания ее работы неизвестна, но во время работы комиссии верующие не смогут поклоняться мощам.

В частности, в письме чиновника Минкульта сообщается, что в результате создания комиссии, которая будет определять "наличие, сохранность и состояние сохранения культурных ценностей", "доступ к объектам (то есть, храмам и пещерам) будет ограничен".

"В тоталитарное советское время атеистическими властями широко проводились кампании по открытию мощей для показа их состояния сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней, мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для детального описания и выставления на музейных витринах", — говорится в сообщении.

Отметим, после того как в Киево-Печерской Лавре обратили внимание на почерневшие кресты на крыше Трапезного храма , в одном из интернет-сообществ верующих появились новые сообщения о том, что "через полгода после осквернения Лавры начнется Апокалипсис".

Добавим, Московский патриархат опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где иерархи УПЦ МП отметили, что их церковь "страдает от рейдерских захватов".

РФ "прийти и разобраться" с ними, назвав их "нацистами".

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