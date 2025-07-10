В УПЦ МП отреагировали на ситуацию с недопуском в убежище храма с животными

В УПЦ МП отреагировали на ситуацию с недопущением с животными в хранилище храма / © ZAXID.NET

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Во время воздушной тревоги в Луцке некоторым людям не разрешили войти в укрытие храма. Это вызвало вопросы. Пресссекретарь Волынской епархии Виктор Анипко объяснил ситуацию. Он сказал, что правила церкви запрещают пускать животных в укрытие храма. Люди могли оставить своих любимцев у входа, а сами зайти внутрь.

Об этом пишет ZAXID.NET.

В то же время настоятель храма Владимир Яцишин назвал информацию, распространенную Ириной Хаслам, фейком. Он отметил, что люди хотели зайти с животными именно в помещение храма, что действительно запрещено.

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Относительно предварительных жалоб жителей о закрытых укрытиях в начале полномасштабного вторжения, протоиерей Виктор Анипко объяснил, что тогда в подвальном помещении продолжался ремонт, и необходимые условия для пребывания людей еще не были созданы.

Напомним, в Сети возмущены инцидентом во время обстрела Луцка 9 июля, когда людей не пустили в укрытие храма с домашними животными.

СМИ сообщили, что во время мощного обстрела Луцка людей с домашними животными не пускали в укрытие храма, ссылаясь на каноны.