В Ужгороде мужчина сорвал шевроны с военного – появились новые подробности инцидента

В центре Ужгорода прохожий сорвал шевроны с военного. Как удалось выяснить, этим мужчиной оказался также военнослужащий ВСУ, который проходит реабилитацию в городе после ранения.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагол.

"Его возмутило, что военный, который был в форме, – в состоянии алкогольного опьянения и этим стыдит ВСУ. Именно поэтому он сорвал с него шевроны. Мужчина в синей куртке на видео – гражданский", - рассказал подробности журналист.

Напомним, на Закарпатье произошла стрельба возле военкомата (видео).

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