В Ужгороде мужчина сорвал шевроны с военного – появились новые подробности инцидента

По предварительной информации, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.
В центре Ужгорода прохожий сорвал шевроны с военного. Как удалось выяснить, этим мужчиной оказался также военнослужащий ВСУ, который проходит реабилитацию в городе после ранения.
Об этом рассказал журналист Виталий Глагол.
"Его возмутило, что военный, который был в форме, – в состоянии алкогольного опьянения и этим стыдит ВСУ. Именно поэтому он сорвал с него шевроны. Мужчина в синей куртке на видео – гражданский", - рассказал подробности журналист.
Напомним, на Закарпатье произошла стрельба возле военкомата (видео).
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