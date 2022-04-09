В Варшаве на благотворительной акции в поддержку украинцев удалось собрать более 10 млрд евро

В Варшаве на благотворительной акции в поддержку украинцев удалось собрать более 10 млрд евро

Средства будут отправлены в поддержку украинских переселенцев и беженцев.

Сегодня, 9 апреля, в Варшаве прошла массовая акция Stand for Ukraine в поддержку украинцев, в частности, переселенцев и беженцев.

Во время благотворительной акции удалось собрать помощь украинцам 10,1 млрд евро.

В частности, правительства, компании и частные лица вместе пообещали пожертвовать 4,1 млрд евро, которые будут распределены в основном через украинские власти или ООН. 5 млрд евро собрано в виде кредитов и грантов от финансовых учреждений ЕС.

Как пишет Reuters, 1,8 млрд евро будут отправлены в поддержку переселенцев, а 7,3 млрд евро – беженцев, выехавших из Украины в другие государства.

Позже к сбору средств присоединился Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который добавил еще 1 млрд евро.

В итоге удалось собрать 10,1 млрд евро.

Напомним, ранее благотворительный фонд группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тыс. долларов. Средства пойдут на помощь беженцам из Украины.

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