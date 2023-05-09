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В Варшаве толпа людей заблокировала российского дипломата с георгиевской лентой

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2899
Время на прочтение
1 мин
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В Варшаве толпа людей заблокировала российского дипломата с георгиевской лентой

На российского дипломата набросились в Варшаве / Фото: Скриншот

В прошлом году дипломата облили красной жидкостью.

В Варшаве толпа людей преградила дорогу российскому дипломату с георгиевской лентой.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

Как стало известно, инцидент произошел на мемориальном кладбище в Варшаве. Туда русский посол приехал, чтобы возложить цветы. Однако на нем граждане увидели возмутившую толпу георгиевскую ленту.

"Присутствующие требуют, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. В прошлом году на посла напали на День Победы, облили красной жидкостью", — пишут телеграмм-каналы.

Напомним, что в Варшаве российских дипломатов разбудили сиренами и звуками бомбардировок.

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Дата публикации
Просмотры
2899
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