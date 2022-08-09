В Васильевке оккупанты держали семью на блокпосте 2 суток: младенец попал в больницу — Федоров

Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами уехать с временно оккупированных территорий.
На блокпосте в Васильевке Запорожской области российские оккупанты двое суток держали машину с семьей под палящим солнцем в очереди на выезд. В результате младенца пришлось госпитализировать.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня в больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями оккупанты держали на вражеском блокпосте в Васильевке двое суток и заставляли ждать свою очередь под открытым небом и под палящим солнцем", — отметил он.
Федоров в очередной раз призвал предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий.
Напомним, на вражеском блокпосте в Васильевке за неделю умерли пять человек.
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